Galatasaray Spor Kulübü’nün Temmuz ayı olağan Divan Kurulu toplantısı İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılan Başkan Dursun Özbek, kulübün mali durumu ve projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Bankalar Birliği anlaşmasının sonlandırıldığını ve Florya arazisinin ihalesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.



Galatasaray’dan Bankalar Birliği hamlesi

Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada kulübün uzun süredir devam eden Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını duyurdu. Özbek, “22 Temmuz itibarıyla bu anlaşmayı sonlandırdık. Üç yılda toplam 4 milyar 710 milyon 952 bin TL ana para ve faiz ödemesi yaptık,” dedi.

Özbek, Galatasaray’ın bu süreçte liderlik yaptığını vurguladı:

“Bankalar Birliği’nden çıkma fikrini ilk defa ortaya koyan kulüp olduk. Rakiplerimiz başta eleştirdi ama sonunda bizim yolumuzu izlediler.”

Florya ihalesi tamamlandı

Başkan Özbek, kulübün önemli gayrimenkul projelerinden biri olan Florya arazisine ilişkin de bilgi verdi.

“Florya ihalesini başarıyla tamamladık. İhale komisyon başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 milyon dolarlık avansı Türk Lirası olarak aldık,” ifadelerini kullandı.

Kemerburgaz projesine dikkat çekti

Galatasaray’ın altyapı ve tesisleşme alanında da önemli adımlar attığını belirten Özbek, Kemerburgaz’daki yeni tesisin tamamlandığını söyledi.

“Stadımıza çok yakın konumda pırıl pırıl bir tesis inşa ettik. Yerli yabancı herkes bu yapının nasıl ortaya çıktığını merak ediyor,” dedi.

Orman yangınlarına değindi

Konuşmasının başında orman yangınlarına da dikkat çeken Özbek, Eskişehir’de yaşanan acı olayın ardından hayatını kaybeden orman şehitlerine rahmet diledi:

“Televizyonlara bakmak, haberleri izlemek mümkün değil. Bu yeşil vatanın korunması için hepimize görev düşüyor.”

Sözlerini yerine getirdik

Özbek, üyelerle verilen sözlerin tutulduğunu belirtti:

“Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Bu süreçte bana ve arkadaşlarıma inandığınız için teşekkür ederim.”