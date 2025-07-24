Nazilli Belediye Başkanı basın bayramında gazetecilerle buluştu

Nazilli Belediye Başkanı, 24 Temmuz Basın Bayramı kapsamında ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hangar Kafe’de düzenlenen kahvaltı programında, yerel medya çalışanlarına teşekkür eden Başkan, basının halkla yönetim arasında önemli bir köprü olduğunu belirtti.

Programda konuşan Başkan, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ifade ederek, “Nazilli’nin geleceği için hep birlikte, uyum içinde çalışmalıyız. Basın mensuplarımız halkla aramızdaki en önemli köprüdür. Onların emeği ve desteği bizler için son derece kıymetli,” dedi.

“Nazilli’nin gelişimi için hep birlikte çalışmalıyız”

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan, yerel basının kentin sesi olduğunu vurguladı. Bu vesileyle katılımcılara teşekkür eden Başkan, basın mensuplarının özverili çalışmalarının toplum adına büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmasında, Nazilli’deki bazı sorunlara da değinen Belediye Başkanı, özellikle park ve bahçeler gibi alanlarda yaşanan personel eksikliğine dikkat çekti.

Başkan, devlet desteğiyle 200 işçi almayı hedefliyor



Nazilli’nin daha yaşanabilir bir kent olması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan, “Nazilli için yapılması gereken çok şey var. Park ve bahçelerde yaşadığımız sıkıntılar ortada. Bu konuda bana yardımcı olun, devletimiz destek versin, 200 işçi alayım. Nazilli’yi çok daha güzel bir hale getirelim,” diyerek personel alımının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Kahvaltı programı, basın mensuplarının sorularıyla ve karşılıklı sohbetle devam etti. Belediye, kentin gelişimi için medya ile iş birliğini sürdüreceğini vurguladı.