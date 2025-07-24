Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek, transfer süreciyle ilgili resmi açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek’ten net mesaj: “Transferi akıllıca planladık”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında Victor Osimhen’in transfer süreci hakkında konuştu. Özbek, yıldız oyuncunun Galatasaray’a duyduğu ilgiyi vurgularken, sürecin planlı ve stratejik şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Özbek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen Galatasaray’ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu. Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planlandığımızı söylemeliyim.”

“İmzalar atılınca her şey netleşecek”

Transfer sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Özbek, imzaların atılmasının ardından detaylı bilgilendirme yapılacağını söyledi:

“İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum.”

Osimhen’in Galatasaray performansı dikkat çekti

Napoli’den geçtiğimiz sezon kiralık olarak gelen Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla toplam 41 maça çıktı. Nijeryalı golcü bu maçlarda 37 gol ve 8 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.

Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.