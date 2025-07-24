DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Osman Yasin Uzdu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak basının demokrasilerdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Uzdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın; özgür düşüncenin sesi, halkın gören gözü, işiten kulağıdır. Demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan basın, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu üstlenmektedir. Halkın haber alma hakkını savunan tüm gazeteciler, özgür ve adil bir toplumun inşasında hayati bir rol oynamaktadır.”

Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, özellikle yerel basın emekçilerinin zor koşullarda büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Uzdu, “Kalemiyle gece gündüz emek veren tüm gazetecilerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz. Her bir basın mensubunun toplumun aydınlanması için verdiği mücadeleyi takdirle karşılıyoruz” dedi.

Tüm basın çalışanlarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayan Uzdu, açıklamasını “Görevlerini onurla yerine getiren gazetecilere başarı ve esenlikler diliyorum” sözleriyle tamamladı.