Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonu için Süper Lig'in logosunu ve kupasını yeniledi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni kupayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özbek, eski kupanın sürekli aynı olmasından yorulduklarını belirterek, yeni tasarım hakkında görüşlerini paylaştı.

Yeni kupa ve logo tasarımı

Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst kısmı kollarını açarak sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek kalpten mücadele etmeyi temsil ediyor. Kupa tasarımı da değişti; bu sezon şampiyon takımların isimlerinin yer alacağı yeni kupa, Avrupa'nın üst düzey liglerinden ve UEFA turnuvalarından esinlenerek hazırlandı.

Yeni slogan: Futbol aşkına

Süper Lig'in yeni sloganı "Futbol Aşkına" oldu. Bu slogan, sahadaki mücadeleyi, tribünlerdeki coşkuyu ve futbolseverlerin kalbinde taşıdığı sevgiyi ifade ediyor.

Dursun Özbek'ten salvo

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni kupa hakkında yaptığı açıklamada, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." dedi. Özbek'in bu sözleri, rakiplerine yönelik ince bir göndermeyi de beraberinde getirdi.