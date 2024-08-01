Ev yapımı doğal kışlık yiyecek maratonu, domates ve biber salçası, biber kurutma, turşu yapımı ile devam ediyor. Komşuların yardımlaşmasıyla hazırlanan bu kışlık yiyecekler sayesinde kadınlar, tüm kışı organik yiyeceklerle geçiriyor. İlçede, salça, erişte, makarna gibi kışlık yiyeceklerin internet üzerinden satışının her geçen gün arttığı gözleniyor.

SARKOOP'un katkıları

Öte yandan, ilçede kadın girişimciler tarafından kurulan SARKOOP (Sarıgöl Kadın Girişimciler Kooperatifi), doğal ev yapımı ürünleri cam kavanozlar içerisinde alıcısıyla buluşturuyor. SARKOOP tarafından hazırlanan kışlık yiyecekler, kooperatifin özel olarak kendi yetiştirdiği ürünlerden hazırlanıyor.

SARKOOP'ta pekmez, günbalı, biber ve domates salçası, üzüm reçeli, kuru üzüm, üzüm pestili (köftesi), erişte, makarna ve sızma zeytinyağı gibi ürünler 1 ve 5 litrelik ambalajlarda satılıyor.

Komşuların dayanışması

Sarıgöl ve çevresindeki kadınlar, kışlık yiyecek hazırlıklarını komşularının yardımıyla yaparak dayanışmayı da güçlendiriyor. Bu geleneksel yöntemler sayesinde kışın organik ve sağlıklı yiyeceklerle beslenmeyi sürdürüyorlar. Salça yapımı ve diğer kışlık yiyecek hazırlıkları, Sarıgöl'de adeta bir festival havasında geçiyor