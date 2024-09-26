Dilruba Kayserilioğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava, 31 Ekim 2024 tarihine ertelendi. Kayserilioğlu, Instagram’ın erişime engellenmesi ve sokak hayvanlarıyla ilgili yasayı eleştirdiği sokak röportajı sonrası, 12 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Serbest bırakılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Dava süreci

Bugün İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcı Kayserilioğlu’nun cezalandırılmasını talep etti. Ancak sanık avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine duruşma, 31 Ekim tarihine ertelendi.

Kayserilioğlu’nun avukatı Alibaris Ercan, duruşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savcının talebine karşı yazılı savunma için süre verildiğini bildirdi. Duruşmada verilen ara kararda, Kayserilioğlu hakkında daha önce uygulanan karakola imza verme şartıyla adli kontrol kararının kaldırıldığı belirtildi. Avukat Ercan, müvekkilinin haklarının savunulmaya devam edileceğini ve 31 Ekim’de yapılacak duruşmada adaleti aramaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kayserilioğlu’nun açıklamaları

Dava çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserilioğlu, "Ben her zaman üstüne basa basa söyledim. İfade özgürlüğü kapsamında eleştirilerimi dile getirdim ve hâlâ eleştirilerimin arkasındayım” ifadelerini kullandı. Kayserilioğlu, devam eden davanın gündemdeki diğer suçların üzerini örtme çabası olduğunu belirterek, "Dava hâlâ devam ediyor. Gündemde hiç suç yokmuş gibi, katiller kol geziyormuş gibi, hâlâ benim üzerimden yürümeye devam ediliyor. Ben suçsuzum ve beraat edeceğime inanıyorum. Fikirlerimin arkasındayım. Bir Türk vatandaşı olarak eleştirilerimi dile getirdim ve bu davayı sonuna kadar götürme niyetindeyim" dedi.