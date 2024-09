New York Times Meydanı’nda Nasdaq Kulesi’nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan "I AM" kampanyasında yer alan Atagül, kampanyadaki tek Türk oyuncu oldu.

Kadınların Gücü: Neslihan Atagül Dünya Sahnesinde

Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen bu kampanya, medya ve toplumda kadınların nasıl algılandığına dair farkındalık yaratmayı hedefliyor. Neslihan Atagül Doğulu, kampanyada yer alan isimlerden biri olarak, kadınların nesneleştirilmesine karşı duruşunu güçlü bir şekilde ortaya koydu.

"I AM" Kampanyasının Global Yüzleri

Atagül’ün yanı sıra, kampanyada yer alan dünyaca ünlü isimler arasında Oscar ödüllü müzisyen Diane Warren, yönetmen Catherine Hardwicke ve yapımcı Chiara Tilesi gibi kadınlar bulunuyor. Her biri, kadınların bireyselliğini ve gücünü ifade eden mesajlarıyla kampanyaya katkı sağlıyor. Neslihan Atagül Doğulu da kampanyaya “Ben benzersizim” diyerek katıldı ve bu mesajıyla tüm dünyaya kendini ifade etti.

Küresel Nesneleştirme Kültürüne Meydan Okuma

"I AM" kampanyası, kadınların medya ve toplumda sürekli olarak birer nesne gibi gösterilmesine karşı ses yükselten bir hareket olarak büyük yankı uyandırdı. Kadınların bireysel değerlerini ve eşsiz güçlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan kampanya, küresel çapta bir dayanışma mesajı veriyor.

Neslihan Atagül’ün Uluslararası Başarısı

Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden olan Neslihan Atagül Doğulu, bu kampanyayla birlikte uluslararası arenada da ses getirmeyi başardı. Atagül, kampanyadaki rolüyle kadınların toplumdaki yerini ve bireysel özgürlüklerini savunarak dünya çapında bir farkındalık yaratma misyonu üstlendi.