Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmakla suçlanan Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek, bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Bahar Candan için 44 yıl, Gülnihal Çiçek için ise 24 yıl hapis cezası isteniyor.

İstanbul’da büyük yankı uyandıran dolandırıcılık ve suç örgütü davasında, sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek (kamuoyunda Nihal Candan olarak biliniyor) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Bahar Candan 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Duruşmada duygusal anlar

Duruşma salonunda oldukça duygusal anlar yaşandı. Tutuksuz yargılanan Gülnihal Çiçek, kardeşi Bahar Candan’a moral vermek için “Her şey çok güzel olacak, hep yanında olacağız. Çok dua ettim sana,” diyerek destek verdi. Gözyaşlarını tutamayan Çiçek, kardeşiyle birlikte duruşma salonunda nefes egzersizleri yaptı ve birbirlerine elleriyle kalp işareti gönderdi.

Kimlik tespiti ve iddianame

Duruşma, sanıkların kimlik tespitleriyle başladı. Bahar Candan, sosyal medya işlerinden aylık 60 bin TL ile 100 bin TL arasında gelir elde ettiğini belirtti. Gülnihal Çiçek ise evli olduğunu ve avukatlık stajının iptal edildiğini ifade ederek, şu an için herhangi bir geliri olmadığını beyan etti.

Daha sonra mahkeme heyeti, dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarını içeren iddianameyi okumaya başladı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçileceği bildirildi.