Patates tarla krizi derinleşti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de yazlık patates üreticileri ile görüşüp üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Kırşehir ve Sivas’tan üreticiler, ürünlerini satamadıkları için zor durumda kaldı. Üreticiler “Bittik, sesimizi duyun” diyerek yardım istedi. Hasat devam ederken ürünler tarlada kaldı, alıcı bulunamadı.

Üreticiler zarar etti

Ömer Fethi Gürer, üreticilerin bu yıl da patatesten para kazanamadığını belirtti. Birinci kalite patates bile maliyetin altında satıldı. Üretici Recep Derinöz, ürünlerin yarısının tarlada kaldığını ve maliyetin altında tekliflerle karşılaştıklarını anlattı. Ürünlerin çoğu satılamadı, sezon bitmek üzereydi.

Patatesi sürecekler, başka çare kalmadı

Üretici Derinöz, ürünlerin kurtarılması için hızlı hareket etmek zorunda olduklarını söyledi. Patatesler zamanında sökülmezse kurtlanıp kullanılamayacak hale geliyor. Üreticiler, ürünlerin önemli bölümünün tarlada kalacağını ve depolanmasının zor olduğunu vurguladı.

Spekülasyon ve üretim artışı sorunu büyüttü

Derinöz, spekülasyonun patates fiyatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Bazı üreticilerin büyük miktarda ürün depolaması fiyat dengesini bozdu. Son yıllarda patates üretimi arttı ancak tüketim alışkanlıkları değiştiği için üretici zarar etti.

Üretim planlaması yok, sorun büyüyor

CHP’li Gürer, tarımda üretim planlamasının olmamasının kriz nedeni olduğunu ifade etti. Niğde gibi patates üretiminde önde gelen illerde üretim yapılması gerektiğini söyledi. Üretimin birçok ile yaygınlaşması sorunları artırdı.

İşçiler ve çiftçiler mağdur

Yazlık patates hasadının sürdüğü bölgelerde ürünün yarısı tarlada kaldı. İşçiler ürün toplamak zorunda kaldı ancak maliyetlerin altında satış yapıldı. Üretici ve tarım işçisi gelir kaybı yaşadı, işçi ücretleri düştü.