Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Sıla Karabacak (20), memleketi Manisa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Sıla'nın annesi Esen Karabacak, kızının tabutuna duvak sererek, "Anneler Günü'nde bizi bıraktın" sözleriyle yürekleri dağladı.

Kazada üç kişi hayatını kaybetti

Kaza, Söke-Koçarlı kara yolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Selim Ateş'in kullandığı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Sıla Karabacak da olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, üç kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arkadaşları fenalık geçirdi

Kaza haberi üzerine olay yerine gelen Sıla Karabacak ve Selim Ateş'in okul arkadaşları, büyük şok yaşadı. Birçok öğrenci fenalık geçirirken, gözyaşlarına boğulanlar oldu. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Duvaklı veda: "Gitme Sıla'm"

Sıla Karabacak'ın cenazesi, Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Gökçeköy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Anne Esen Karabacak, kızının tabutuna duvak sererek "Gitme Sıla'm. Anneler Günü'nde bizi bıraktın, gittin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Özay Karabacak ise ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları aileye destek oldu.

Hayali ziraat mühendisi olmaktı

Sıla'nın arkadaşları, onun en büyük hayalinin okulunu tamamlayarak iyi bir ziraat mühendisi olmak olduğunu anlattı. Genç kız, kılınan cenaze namazının ardından Gökçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren Selim Ateş'in cenazesi memleketi Yalova'ya gönderildi. Traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün ise Aydın'ın Koçarlı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin jandarma soruşturması devam ediyor.