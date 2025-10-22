Sosyal medyada “İncinmişsin dedi” videosuyla tanınan 42 yaşındaki Hasan Fehmi Kara, Konya’da park halindeki bir kamyonun içinde ölü bulundu.

Konya’da kamyonda şüpheli ölüm

Konya’nın Selçuklu ilçesi 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz yatan bir kişi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonun içindeki kişinin 42 yaşındaki Hasan Fehmi Kara olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

“İncinmişsin dedi” sözleriyle fenomen olmuştu

Sosyal medyada “İncinmişsin dedi” videosuyla tanınan ve kullanıcılar arasında “Hasan Abi” olarak bilinen Kara, doğal tavırları ve mizahi konuşma tarzıyla kısa sürede fenomen olmuştu.

Fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğarken, cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kara’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Polis, olay yerinde yaptığı araştırmanın ardından kesin ölüm nedeninin otopsi raporuyla netlik kazanacağını açıkladı.