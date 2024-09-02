Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, tarih boyunca vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi anmak amacıyla Akçakoca'da anlamlı bir program düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu etkinlikte dualar edildi, şehitlerimizin anısı yaşatıldı.

Şehitlerimiz için anlamlı bir anma

Düzce Üniversitesi Akçakoca Yukarı Mahalle'de düzenlenen programda, Çanakkale'den Sarıkamış'a, Malazgirt'ten 15 Temmuz'a kadar vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için anma programı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Etkinlik, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Birimi’nde yapıldı.

Geniş katılım dikkat çekti

Programa, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esra Tombul Mafizer, İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz ve İlçe Müftüsü Ahmet Kuru başta olmak üzere, akademik ve idari personel ile Akçakoca halkından yoğun katılım sağlandı.

Dualarla şehitlerimize vefa

Anma programında Düzce İl Müftü Yardımcısı Yavuz Horoz ve Akçakoca İmam Hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehitlerimizin ruhuna dualar edilirken, gazilerimiz de unutulmadı. Programın sonunda, katılımcılar şehitler ve gaziler için yapılan dualara eşlik etti.