Yeni Foça'da, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde, Gezener Sokak ile Fabrika Sokağı'nın kesişiminde bulunan Eski Yağ Fabrikası, günümüzde Griffon Boutique Otel olarak hizmet vermekte. Bu tarihi mekan, hem geçmişin izlerini taşıyan hem de modern konforları sunan eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor.

Tarihçe

Eski Yağ Fabrikası, bir zamanlar zeytinyağı üretimi yapan yüz yıllık bir taş yapıdır. Bu tarihi bina, fabrikanın yanı sıra depo binalarını da içerir. Uzun yıllar boyunca harabe durumda kalan bu yapılar, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuştu.

Ancak, tarih ve kültür mirasını koruma amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, Koruma Kurulu'nun onayıyla restore edildi. Bu restorasyon süreci, eski yapının özgünlüğünü koruyarak modern bir otel yapısına dönüştürülmesini sağladı. 2010 yılında Griffon Boutique Otel adıyla kapılarını yeniden açan bu yapı, hem tarihi hem de konforlu bir atmosferi bir araya getiriyor.

Otel özellikleri ve konfor

Griffon Boutique Otel, tarihi atmosferini modern dokunuşlarla birleştirerek misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. Tarihi taş duvarları ve avlulu yapısıyla dikkat çeken otel, modern olanaklarla donatılmış odalarıyla konforu ön planda tutuyor.

Otelin iç mekanında, tarihî dokunun korunmasına özen gösterilmiş, böylece eski fabrikadan kalan detaylar modern tasarımla harmanlanmış. Misafirler, otelin avlusunda dinlenebilir, tarihi atmosferin tadını çıkarabilirler.

Çevre ve etkinlikler

Yeni Foça'nın merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan Griffon Boutique Otel, konuklarına çevredeki tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetme imkanı sunuyor. Foça'nın güzel sahilini gezebilir, tarihi kalıntıları ziyaret edebilir ve yerel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

Eski Yağ Fabrikası'nın restore edilerek modern bir otel haline getirilmesi, hem tarihi koruma hem de konfor arayan misafirler için mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Griffon Boutique Otel, geçmişin izlerini modern yaşamla buluşturarak konuklarına hem tarihî bir atmosfer hem de modern konfor sunuyor. Foça'nın keyfini çıkarırken bu eşsiz otelde kalmak, unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Eski Yağ Fabrikası-Griffon Boutique Otel: Konum ve ulaşım bilgileri

Eski Yağ Fabrikası, günümüzde Griffon Boutique Otel olarak bilinen yapıdır ve Yeni Foça'da yer almaktadır. Bu tarihi yapı, Foça’nın merkezine oldukça yakın bir konumda bulunur.

Adres: Griffon Boutique Otel Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, Gezener Sokak ile Fabrika Sokağı'nın kesişimi, Yeni Foça, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

İzmir'den araçla ulaşım: İzmir şehir merkezinden yola çıkın ve Foça'ya doğru ilerleyin. İzmir'den Foça'ya yaklaşık 70 kilometre mesafe bulunmaktadır.

Yolu takip ederken Foça merkeze girmeden önce, sağa dönerek Yeni Foça'ya yönelin.

Yeni Foça merkezine vardığınızda, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ne ulaşın.

Gezener Sokak ile Fabrika Sokağı'nın kesişiminde, Eski Yağ Fabrikası'nın restore edilmiş hali olan Griffon Boutique Otel’i bulabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Foça'ya gitmek için ESHOT otobüsleri veya özel araçlar kullanabilirsiniz. Foça’ya düzenli olarak sefer düzenleyen otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz.

Foça’ya vardıktan sonra, yerel dolmuşlar veya taksiler ile Yeni Foça'nın merkezine geçebilir ve otelin adresini belirterek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yol tarifi ve park imkanları: Otelin çevresinde park yapabileceğiniz alanlar mevcuttur. Eğer özel aracınızla geliyorsanız, otelin çevresindeki otoparklardan faydalanabilirsiniz.