Düzce'de meydana gelen kazada, kolonya yüklü bir tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikametindeki trafik tek şeride düştü. Olay, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalarında gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu yol trafiğe açıldı.

Kaza anı ve kapsamlı detaylar

Düzce'nin Gümüşova rampalar mevkisinde, 06 BJ 7415 plakalı kolonya yüklü tırın sürücüsü A.Ç., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tır, üç şeritli yolu kapatarak İstanbul yönündeki trafiği aksattı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, trafiğin düzenlenmesi için emniyet şeridini kullanarak geçiş sağladı.

Kurtarma ve temizlik çalışmaları

Karayolları ekipleri, devrilen tırı kaldırmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saat süren bu çalışmalar sırasında, İstanbul yönündeki trafik tek şeride düştü ve ciddi bir aksama yaşandı. Çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı ve araçların geçişine yeniden izin verildi.

Kaza sonrası yapılan incelemeler

Kazanın nedenleri ve olası ihmaller konusunda detaylı incelemeler başlatıldı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturmayı sürdürüyor ve benzer olayların yaşanmaması için alınacak önlemler değerlendiriliyor.