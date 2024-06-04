Bunlar da ilginizi çekebilir

Köylülerle birlikte traktörün devrildiği alana inen ekipler, bir ucu arazi aracına bağlı olan çelik halatla sedyeye koydukları yaralıları yukarı taşıdı.

Kazada, traktör sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F.G. ve C.U. yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.U. idaresindeki arka kısmına römork bağlı traktör, Saçmalıpınar köyü Güney Mahallesi'nde yaklaşık 100 metrelik şarampoldeki ağaçlık alana devrildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.