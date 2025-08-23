Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarında Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerine Didim açıklarında bir lastik bot içinde 7’si çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi ulaştı.

Sahil Güvenlik müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenleri kurtardı. Göçmenler güvenli bir şekilde botlardan alınarak karaya çıkarıldı.

Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi

Kurtarılan 35 kişi, öncelikle sağlık kontrollerinden geçirildi ve ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, göçmenlerin güvenliği ve denizlerdeki düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi için çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.

Yetkililer deniz güvenliğine dikkat çekti

Sahil Güvenlik ve göç idaresi ekipleri, benzer durumların önüne geçmek için deniz devriyelerini yoğunlaştırdı ve kamuoyunu düzensiz göç girişimlerine karşı bilgilendirmeye devam ediyor.