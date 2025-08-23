Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Muğla, İstanbul ve Adana’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkeme şüphelileri değerlendirdi

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Mahkeme, mevcut deliller, MASAK raporu ile şüpheli ve şikayetçi beyanlarını dikkate alarak 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan ve adli kontrolle serbest bırakılanlar belirlendi

Tutuklanan şüpheliler B.M., L.M., M.E., E.Ş., B.D. ve M.A. oldu. Diğer şüpheliler R.D., T.Ö., S.E. ve E.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor

Muğla’da çok sayıda mağdurun şikayetiyle başlatılan soruşturma, dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı şekilde incelenmesi ve yeni delillerin toplanması amacıyla sürdürülüyor. KOM ekipleri, olayla bağlantılı diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.