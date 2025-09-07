Dyson, robot süpürge serisine Spot+Scrub Ai modelini ekledi. Yapay zekâ destekli bu cihaz, yalnızca süpürmekle kalmıyor; paspas özelliği, kendi kendini temizleme sistemi ve gelişmiş leke analizi sunuyor.

Dyson’ın İlk Paspas Yapabilen Robot Süpürgesi

Dyson Spot+Scrub Ai, markanın paspas yapabilen ilk robot süpürgesi olma özelliğini taşıyor. Daha önceki Dyson modelleri yalnızca kuru temizlik yapabiliyordu. Yeni cihaz, yapay zekâ destekli kamerası sayesinde zemindeki kirleri analiz ediyor, özel LED ışık sistemi ile lekeleri tarıyor ve temizlik döngüsünü belirliyor. Zorlu lekeler için 15’e kadar temizlik döngüsü uygulanabiliyor.

Kendini Temizleyen Akıllı İstasyon

Dyson’ın yeni nesil şarj ve bakım istasyonu, torbasız siklon teknolojisi ile tozları otomatik şekilde boşaltıyor. İstasyon ayrıca su haznesini dolduruyor ve silindiri temizliyor. Spot+Scrub Ai, MyDyson uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Akıllı Temizlik ve Engelleri Aşma

Spot+Scrub Ai, kendi kendini temizleyen silindiri sayesinde zeminde iz veya leke bırakmadan temizlik yapıyor. Robot, köşeleri ve kenarları daha etkin temizlemek için 4 santimetreye kadar dışarı doğru uzayabiliyor. Yapay zekâ sistemi, evdeki 200’den fazla nesneyi tanıyor ve engellere çarpmadan yönünü değiştiriyor. Halı üzerinde çalışırken emiş gücü dört katına çıkıyor.