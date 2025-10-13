Hücreleri bozarak yaşlanmayı hızlandıran ve kronik hastalıklara zemin hazırlayan glikasyon, sadece şeker tüketimiyle önlenemiyor. Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Mısra Aydın, glikasyonu azaltmak için sağlıklı pişirme yöntemleri ve antioksidan açısından zengin besinler tüketilmesi gerektiğini vurguladı.



Glikasyon nedir ve neden tehlikeli?

Glikasyon, şeker moleküllerinin protein veya yağlara bağlanmasıyla oluşan kimyasal bir reaksiyon olarak tanımlanıyor. Uzun vadede dokulara zarar veren bu süreç, ileri glikasyon son ürünleri (AGEs) ile hücre yapısını bozarak yaşlanmayı hızlandırıyor ve kalp damar hastalıkları, diyabet, Alzheimer gibi kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.

Dyt. Mısra Aydın, “Ciltte kırışıklık, elastikiyet kaybı ve sarkma gibi belirtiler glikasyonun doğrudan sonuçlarıdır. Yüksek şeker ve rafine karbonhidratlar bu süreci hızlandırır” dedi.

Pişirme yöntemleri glikasyonu etkiliyor

Sadece şeker değil, yiyeceklerin pişirme şekli de glikasyon seviyesini artırabiliyor. Dyt. Aydın, özellikle kızartma, ızgara ve yüksek ısıda pişirme yöntemlerinin yiyeceklerde glikasyon ürünlerinin birikmesine yol açtığını belirtti. Bunun yerine haşlama, buharda pişirme ve fırında düşük ısıda pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Antioksidanlar ve beslenme önerileri

Glikasyo­nun olumsuz etkilerini azaltmak için C vitamini, E vitamini, yeşil çay, yaban mersini gibi antioksidan açısından zengin besinler düzenli tüketilmeli. Ayrıca taze sebze, meyve ve tam tahıllara ağırlık verilmeli; şeker ve işlenmiş karbonhidrat tüketimi sınırlanmalı. Bol su içmek de önem taşıyor.

Glikasyon seviyesi ölçülebiliyor

Dyt. Aydın, glikasyonun dolaylı göstergesi olarak HbA1c testini işaret ederek, bu testin kandaki ortalama glikoz seviyesini gösterdiğini ve diyabet takibinde yaygın olarak kullanıldığını ifade etti.

“Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle glikasyonun zararları bir ölçüde azaltılabilir. Ancak ilerlemiş glikasyon ürünlerinin tamamen geri dönüşü zordur, bu nedenle erken önlem almak önemlidir” dedi.

Sonuç olarak

Sağlıklı beslenmek, pişirme yöntemlerine dikkat etmek ve şeker tüketimini kontrol altında tutmak, glikasyonun olumsuz etkilerini azaltmanın en etkili yolları. Böylece hem genç kalınabilir hem de kronik hastalıklara karşı vücut korunabilir.