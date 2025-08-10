İzmir Bornova’da drift yapan sürücülere yönelik polis ekipleri operasyon düzenledi. Işıkkent Mahallesi’nde otomobil tutkunlarının toplandığı alanda drift yapıldığı ihbarı alınmasının ardından polisler hızlıca müdahale etti. Ekiplerin gelişiyle bazı sürücüler kaçmaya çalıştı. Yapılan kısa kovalamaca sonrası 9 araç durduruldu ve sürücüler yüksek sesle müzik dinlemekten idari para cezası aldı.

Trafikten men edilen araç oldu

Araçlardan biri ise abartı egzoz kullanımı ve drift yapmaktan dolayı trafikten men edildi. Drift yapan araçlardan biri kontrolden çıktı ve seyircilerin olduğu alana yöneldi. Bu kazada bir vatandaş yere düşerken, o anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Polis soruşturması devam ediyor

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı ve benzer tehlikeli sürüşlere karşı denetimleri artıracağını duyurdu. Kamu güvenliğini sağlamak ve trafik düzenini korumak amacıyla benzer olayların önüne geçilmesi hedefleniyor.