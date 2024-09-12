Son dönemde uygulamaya alınan yeni bir düzenleme, araç sahiplerinin trafik ihlalleri nedeniyle men edilen araçlarını daha hızlı ve kolay bir şekilde teslim alabilmelerine olanak tanıyor. Artık, araç sahipleri veya vekilleri, e-Devlet üzerinden muvafakatname düzenleyerek, araçlarını otoparklardan teslim alabilecekler.

Önceden, araç sahipleri yurtdışında bulunuyorsa veya aracın men edildiği il ve ilçe dışında yaşıyorsa, aracın teslim alınabilmesi için bizzat trafik kuruluşlarına gidip muvafakatname düzenlemeleri gerekiyordu. Bu işlem, hem araç sahipleri hem de trafik birimleri için zaman kaybına ve işgücüne neden oluyordu.

Ancak yeni düzenleme ile, araç sahipleri artık e-Devlet üzerinden muvafakatname düzenleyerek bu süreci kolaylaştırabilecekler. Araç sahipleri, e-Devlet portalındaki "Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama" modülünden araç bilgilerini seçerek, "Aracı Teslim Alacak Kişi Bilgileri Gir" modülü aracılığıyla teslim alacak kişinin bilgilerini girebilir ve muvafakatnameyi online olarak verebilirler.

Hangi adımlar izlenebilir?

Bu yenilik, araç sahiplerinin işlemlerini hızlandırarak zaman ve iş gücü kaybını önleyecek. İzmir’deki trafik birimleri ve polis, bu yeni uygulama hakkında bilgilendirme yaparak, vatandaşların süreçten en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak.