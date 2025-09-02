Türkiye'deki dijitalleşme hamlesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı hedefleyen e-Devlet Kapısı, yeni bir hizmeti daha bünyesine kattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TEDAŞ işbirliğinde geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması," artık e-Devlet üzerinden kullanıma sunuldu. Bu yeni hizmetle birlikte, elektrik kesintileri ve arıza sorunlarının bildirilmesi çok daha pratik hale geliyor.

Elektrik kesintileri ve arızaları için hızlı çözüm

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü'nün ortak projesi, elektrikle ilgili sorun yaşayan vatandaşlar için büyük bir kolaylık sunuyor. Uygulama sayesinde, evlerdeki elektrik kesintilerinden sokak aydınlatmalarındaki arızalara kadar tüm sorunlar, güvenli bir şekilde ve tek bir platformdan ilgili birimlere iletilebilecek.

Uygulamanın gelişimi

Uygulama, ilk olarak 2019 yılında "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sadece sokak aydınlatma arızaları için hizmete girmişti. 2023 yılında yapılan kapsamlı iyileştirmelerle, uygulama elektrik kesintileri ve genel arıza bildirimlerini de içerecek şekilde genişletildi. Şimdi ise e-Devlet'e entegre edilerek daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

Kolay ve güvenli ihbar

Vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden TEDAŞ'ın sunduğu bu hizmete erişim sağlayarak arızaları anında bildirebiliyor. Bu sistem, ihbar sürecini hızlandırırken aynı zamanda ilgili kurumların sorunları daha hızlı tespit edip gidermesine olanak tanıyor.