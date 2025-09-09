E-İhale Dolandırıcılığı: Sessiz Bir Toplumsal Yara

Son dönemde internet üzerinden artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların haklarını suistimal eden yeni yöntem, “ihale dolandırıcılığı” olarak dikkat çekiyor.

Nazilli’de avukatlık yapan Avukat Gülseren Gökçe, müvekkili üzerinden yaşanan süreci ve benzer mağduriyetleri kamuoyuna aktararak önemli bir uyarıda bulundu.

Gökçe’nin verdiği bilgilere göre, müvekkili F.Ü. 2021 yılında hissedarı olduğu taşınmaz için “Ortaklığın Giderilmesi” davası açtı. Dört yıl süren dava sonucunda taşınmazın satış yoluyla ortaklığının giderilmesine karar verildi. Tüm masraflar karşılanarak Uyap Elektronik Satış Portalı üzerinden ihale gerçekleştirildi ve taşınmaz en yüksek teklifi verene satıldı.

Ancak müvekkil F.Ü., hak mücadelesini kazandığını düşündüğü sırada, ihaleye katılmayan bir şahsın “ihalenin feshi” davası açtığını öğrendi. Yapılan araştırmada, B.K. ve C.S. isimli kişilerin Türkiye genelinde yüzlerce benzer davayı hiçbir masraf yapmadan açtıkları, bu süreçte mağdurların haklarına kavuşmasını engelledikleri ve davalardan çekilmek için para talep ettikleri iddia edildi.

Sistemdeki boşluklardan yararlanan bu kişilerin, adalet mekanizmasının yavaşlığını da fırsat bildiği ve bu yöntemle binlerce mağdur yarattıkları belirtiliyor. Hatta mağdurların bir araya gelerek WhatsApp’ta “İhalenin Feshi Mağdurları Dayanışma Grubu” ve çeşitli sosyal medya forumları kurduğu öğrenildi.

Bazı yerel mahkemeler, şahısların ihaleyle ilgileri bulunmadığı gerekçesiyle davaları reddetse de, bireysel kazanımlar kamu vicdanını rahatlatmaya yetmedi.

Avukat Gökçe, “İki kişinin adalet sistemindeki boşlukları kullanarak, tehdit ve şantaj yoluyla tüm Türkiye çapında binlerce mağdur yaratması kabul edilemez. Hukuk devletinde bireylerin değil, hukukun müdahalesiyle toplum korunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Gökçe ayrıca, müvekkilinin haklarını korumak için davayı takip ettiklerini ve söz konusu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Son olarak Avukat Gökçe, “Geç gelen adalet, adalet değildir. Bu nedenle sadece bireysel değil toplumsal adalet sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek.” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.