İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, İzmir’in Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesi olduğunu vurguladı. Tugay, “Bizler ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış’ diyerek ayağa kalkıp toprağını ülkeye dönüştürenlerin mirasçısıyız. Onur günümüz 9 Eylül’ü yaratanları sevgiyle, rahmetle, bağlılıkla anıyorum. Biz varsak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olacak. Sözümüzden asla geri dönmedik, dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, konsoloslar, büyükelçiler, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Tugay, konuşmasında İzmir’in kurtuluşunun Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu anlattı. “Her kentin özel günleri vardır. Ama bir kent vardır ki, tarihe işgaliyle kurtuluş ateşini yakan, kurtuluşuyla yepyeni bir ülkenin önsözünü yazan kent olarak tarihe geçmiştir. İşte bu kent İzmir’dir” diyen Tugay, İzmir’in bu tarihi değeri yaşatmadaki rolüne dikkat çekti.

Tören boyunca Tugay, Cumhuriyet ve Atatürk değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. “Bugün çocuklarımız gözlerimize bakıyor, yarın ‘Peki siz ne yaptınız?’ diye soracaklar. Bu soruya gönül ferahlığıyla yanıt vereceklerin başında İzmirliler gelecektir. İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’ni var eden ve yaşatan tüm değerlerin kalesidir” dedi.

Başkan Tugay, konuşmasını Haluk Işık’ın şiirinden alıntılar yaparak sürdürdü ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Tören, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in kurtuluşuyla ilgili sözlerinin okunmasıyla son buldu.

Bu anlamlı günde İzmir, hem tarihi değerlerini yad etti hem de Cumhuriyet’in kazanımlarını geleceğe taşımaya olan kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.