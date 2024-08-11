Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte, e-ticaret alışverişlerinde iade masraflarının tüketiciye yansıtılması, 1 Ocak 2026 tarihine kadar ertelendi.

E-ticaretin büyüyen önemi

Bakanlık, yaptığı açıklamada, teknoloji çağının ticaret ve alışveriş alışkanlıklarında büyük değişimlere yol açtığını belirtti. Bu gelişmelerin, e-ticaretin perakende ticaret içindeki payını her yıl artırdığına dikkat çekildi. E-ticaretin, ürün çeşitliliğini hızlı ve maliyeti düşük bir şekilde sunabilmesi, geleneksel ticaret karşısında giderek daha fazla tercih edilmesine yol açıyor.

Tüketiciyi koruyan düzenlemeler

Ancak bu artış, tüketicilerin ürünleri önceden kontrol edememesi nedeniyle yaşanan belirsizlikler sebebiyle, mesafeli sözleşmelerin önemini daha da artırdı. Bakanlık, bu kapsamda yapılan düzenlemelerle tüketicilerin mağduriyetlerini önlemeyi hedefliyor.

Adil denge sağlanıyor

Son yapılan düzenlemeler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, satıcı ve tüketiciler arasında adil bir denge sağlanması amacıyla yapıldı. Bu çerçevede, cayma hakkı kullanımı ve iade masraflarının ertelenmesi gibi hükümlerle, vatandaşların haklarını korumaya devam etmeleri sağlandı.

İç piyasanın korunması hedefleniyor

Bakanlık, bu düzenlemeyle e-ticaret pazarındaki uyum sürecinin daha sağlıklı işlemesini ve kalitesiz ürünlerin piyasaya sunulmasının engellenmesini amaçlıyor. Aynı zamanda, iç piyasada rekabetin adil bir şekilde sürdürülmesi ve yerli satıcıların korunması hedefleniyor.