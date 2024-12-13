Filenin Sultanları’nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, 4 yıllık yurt dışı kariyerinin ardından Türkiye’ye geri dönüyor. Rusya Ligi’nde Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli pasör çaprazı, 2025-2026 sezonunda Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda yer alacak.

Voleybolun Sesi tarafından aktarılan bilgilere göre, Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezonlar için güçlü bir kadro oluşturma çalışmalarını sürdürüyor ve Karakurt ile prensipte anlaştı. Bu transferle, Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Turuncu-Beyazlı ekip, kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendirecek.

Ebrar’ın yurt dışı kariyeri

24 yaşındaki Ebrar Karakurt, son 3 sezondur yurt dışında forma giyiyor. 2021-2023 yılları arasında İtalya’nın Igor Novara takımında oynayan Karakurt, ardından Rusya Ligi ekibi Lokomotiv Kaliningrad’a transfer olmuştu. Yetenekli voleybolcu, iki sezondur Rusya’da başarılı performanslar sergiliyor.

Türkiye’deki kariyeri

Ebrar Karakurt, Türkiye’de daha önce Türk Hava Yolları, VakıfBank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Bahçelievler Voleybol Kulübü formalarını giydi. Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan Karakurt, özellikle milli takımdaki başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Smaçör olma isteği

Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda Socrates’e yaptığı açıklamada kariyerine pasör çaprazı yerine smaçör olarak devam etmek istediğini belirtmişti. Karakurt, “Sahada her şeyi yapabilen bir smaçör olmak istiyorum. Kariyerime çapraz olarak değil de tamamen smaçör devam etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.