İzmir’in yılbaşı heyecanını doyasıya yaşatan etkinliklerinden biri olan Mercatino Di Natale, bu yıl da el yapımı hediyelikler, İtalyan mutfağı lezzetleri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir hafta sonu vaat ediyor.

Yeni yıl ruhunu hissedin

Mercatino Di Natale Yılbaşı Pazarı, İtalyan ve Türk kültürünü harmanlayarak İzmirlilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 14-15 Aralık tarihlerinde, Kültürpark 26 Ağustos Kapısı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte ziyaretçileri hem alışveriş hem de eğlence dolu bir atmosfer bekliyor.

Zengin içerik ve İtalyan lezzetleri

Bu yıl 60 standda, el yapımı yılbaşı süsleri, hediyelik eşyalar ve gurme ürünler yer alacak. İtalyan kahvesi ve pizza gibi lezzetlerin tadına varan ziyaretçiler, yerel sanatçıların canlı müzik performanslarıyla keyifli anlar yaşayacak. Ayrıca etkinliğe enerji katacak bando takımı, yılbaşı coşkusunu zirveye taşıyacak.

“Herkesi bekliyoruz”

Sadece alışverişle sınırlı kalmayan etkinlikte, büyük ödüllü çekilişler ve 360 derece video standı gibi sürpriz aktiviteler ziyaretçilere eğlence dolu anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Etkinliğin önemine değinen İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği Kültür Koordinatörü Timur Guda, şunları söyledi: “Mercatino Di Natale, İzmir için bir gelenek haline geldi. Bu etkinlikte hem İtalyan hem de Türk kültürünü bir araya getiriyoruz. Yılbaşı ruhunu doyasıya yaşamak isteyen herkesi davet ediyoruz.”