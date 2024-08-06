Muğla Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na (Green Cities Program) katılarak Türkiye’den bu programa dâhil olan altıncı şehir oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla bu programla önemli bir adım attı. Başkan Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılan toplantıda Muğla'nın programa katılımı için anlaşmaya varıldı.

Muğla’nın Yeşil Şehirler Programı’na katılımı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, çevresel değerlerin korunması ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için stratejiler geliştirecek. Bu çerçevede, EBRD'nin Yeşil Şehirler Programı'na katılarak çevre politikalarını kentsel planlamayla bütünleştirmeyi hedefliyor. İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Muğla, Türkiye'nin altıncı üyesi olarak programa dâhil oldu.

EBRD’nin rolü ve projeler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’deki yerel yönetimlere finansman, danışmanlık ve teknik destek sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, EBRD ile işbirliği yaparak büyük ölçekli projeleri hayata geçirmeyi ve kentsel altyapı ile hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. İlk etapta, MUSKİ tarafından hazırlanan projeler, Katı Atık Depolama Tesisi ile entegre edilecek ve EBRD’nin Yeşil Şehirler Programı’na sunulacak.

Başkan Aras’ın açıklamaları

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EBRD yetkilileriyle yapılan toplantının verimli geçtiğini belirtti. Başkan Aras, “Muğla'nın altyapı ve çevre yatırımlarında teknik ve finansman desteği sağlayarak projeleri hızlandırmayı hedefliyoruz. Dünya genelinde 69 ülkenin yer aldığı Yeşil Şehirler Programı’na katılmak, Muğla’nın geleceği için kritik bir adım. Kaybedecek zamanımız yok” diye konuştu.