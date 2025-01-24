Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alara’ya göz alıcı bir hediye verdi. Ünlü sanatçı, bir dönem ikiz yalılarıyla gündeme gelmişti. Gündeş, 250 milyon TL değerindeki bu yalıyı, kızının üzerine yaptı.

2010 yılında Reza Zarrab ile evlenen Ebru Gündeş, 2011’de kızı Alara’yı dünyaya getirmişti. 2021 yılında Zarrab ile boşanan Gündeş, 2022’de Murat Özdemir ile evlenip Dubai’ye yerleşti. Ancak İstanbul’daki lüks ikiz yalıları, kızı Alara’nın adına tescil edildi.

Dubai’de yaşayan Ebru Gündeş, Türkiye’ye sık sık geliyor

Murat Özdemir ile evliliği sonrası Dubai’ye taşınan Ebru Gündeş, konserleri için sıkça Türkiye’ye dönüyor. İstanbul’daki Acarkent’teki 3,5 katlı villasında konaklayan Gündeş, Dubai’de ise lüks bir evde yaşıyor. İddialara göre, Dubai’deki evinin kirası ise 17 bin dolar (yaklaşık 535 bin TL).