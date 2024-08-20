Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Antalya-Side konserinde sahne üzerindeki aniden rahatsızlanarak dinlenmeye ihtiyaç duydu. Konserin ortasında seyircilere "kısacık bir mola istiyorum" diyerek kulise giden Gündeş, geri dönemedi.

Vokalistleri devam etti

Sanatçı, sahneye dönebilmek için yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserin kalan dört şarkısını vokalistlerinin söylemesiyle sürdü. Ebru Gündeş’in sağlık durumuna ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, konserin bu bölümü izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı.