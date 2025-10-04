Şarkıcı kimliğiyle tanınan Ebru Polat, yeniden döndüğü avukatlık mesleğinde bu kez giyimiyle gündeme geldi. “Adliye kombini” sosyal medyada olay oldu.

Avukatlığa dönüş yapmıştı

42 yaşındaki Ebru Polat, hukuk fakültesi mezunu olmasına rağmen uzun yıllar şarkıcılık kariyerine ağırlık vermişti. 2024 yılında sürpriz bir kararla avukatlığa geri döndüğünü açıklayan Polat, yeniden cübbesini giymişti.

“Adliye kombini” çok konuşuldu

Son olarak adliyede görüntülenen Polat, topuklu ayakkabısı, eşofmana benzer takımı ve avukatlık cübbesiyle dikkat çekti. O anları videoya alarak Instagram hesabında paylaşan ünlü isim, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada yorum yağdı

Polat’ın kıyafetine farklı tepkiler gelirken, bazı kullanıcılar “avukatlık ciddiyetine aykırı” yorumları yaptı, bazıları ise “kendine has tarzı” diyerek destek verdi.

Polat: “Bir yandan da hoşuma gitti”

Paylaşımında kimliğinin kontrol edildiğini ve genç göründüğü için böyle bir durum yaşadığını anlatan Polat, “Bir yandan da hoşuma gitti” ifadelerini kullandı. Bu sözler de sosyal medyada goygoy konusu oldu.