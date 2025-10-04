Adıyaman Adliyesi önünde muhtarlık seçiminden kaynaklanan kavga büyüyerek 30 kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis müdahale etti.

Muhtarlık seçimi kavgası adliye önüne taşındı

Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü’nde, muhtarlık seçimlerinden dolayı husumetli iki aile arasında önce tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve ailelerin akrabaları da olaya dahil oldu. Taş ve sopa darbeleri nedeniyle 15 kişi yaralanarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliye önünde tekrar çatışma çıktı

Gözaltına alınacak şahısların adliyeye sevk edileceği saatlerde, kavga eden şahısların yakınları adliye önünde yeniden birbirine saldırdı. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada polis, şahısları dağıtmak için havaya ateş açtı ve ardından biber gazı kullandı.

Yaralı sayısı 30’a çıktı

Adliye önündeki kavgada 15 kişi daha yaralandı. İlk kavga ile birlikte toplam yaralı sayısı 30’a ulaştı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kavganın muhtarlık seçimlerinden kaynaklandığı belirlendi. Soruşturma devam ediyor.