Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ebru Şallı, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş’tan uzun süredir tehdit, hakaret ve şiddet gördüğünü duyurdu. Şallı, yaşadığı zorlu süreç hakkında takipçileriyle paylaştığı yazılı açıklamada, maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddetin detaylarına da değindi.

Şallı, açıklamasında, “Uzun süredir tehdit ve hakarete uğradım, sonrasında ise şiddete maruz kaldım. Boşanma aşamasında olduğum eşim tarafından defalarca tehdit edildim” şeklinde duygusal bir ifadeye yer verdi. Bu açıklama, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Şallı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.’nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum.

Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini beş aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.

Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim.”