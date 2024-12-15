Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne yönelik itirazlar sürüyor. Kasım ve Aralık ayında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden grev kararı aldı.

Eylemin gerekçeleri arasında, yönetmeliğin mesleki hakları zedelemesi, iş güvencesi sağlamaması ve ücretlerin keyfi olarak düşürülmesi yer alıyor. Aile hekimleri, ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin düşürülmesinin yanı sıra sağlık hizmetlerinin kalitesinin de tehdit altına girdiğini belirtiyor.

"Hastanın sorumluluğunu göz ardı eden uygulama"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yönetmeliğin meslek onurlarına aykırı olduğunu vurguladı. Mengücük, “Son çıkan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, iş güvencemizi ve mesleki haklarımızı hiçe saymaktadır. Performansa dayalı sistem, emeğimizin karşılığını almadığımız bir düzene dönüşmüştür” dedi.

"Bakanın tavırları tahammül sınırlarımızı aştı"

Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, performansa dayalı ödeme sistemine karşı olduklarını belirterek, sabit bir maaş talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Sağlık Bakanı ve yardımcılarının kayıtsız tavırlarının ve yanlış açıklamaların sabırlarını taşırdığını belirten Mengücük, bu sebeple 6-10 Ocak tarihleri arasında 5 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.