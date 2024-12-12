Daha önce farklı mekanlarda pilates videoları paylaşan Şallı, bu kez bir markette pilates yaparken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Ancak paylaşım, kullanıcıların tepkisini de beraberinde getirdi.

“Süper Market Pilatesi” Notuyla Paylaştı

Ebru Şallı, markette yaptığı pilates hareketlerini sergilediği videoya, "Süper market pilatesi" notunu düştü. Alışveriş sepeti ve rafları kullanarak pilates hareketlerini tamamlayan Şallı, bu eğlenceli paylaşımıyla dikkat çekmek istedi. Ancak videoda, markette elle temas edilen yerlere ayakkabılarıyla dokunması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

“Düşüncesizlik” Eleştirileri Geldi

Bazı kullanıcılar, Şallı'nın hijyen kurallarını hiçe saydığını savunarak, “Bu kadar düşüncesizce yapılan bir hareket kabul edilemez” yorumunda bulundu. Bir başka kullanıcı ise, “Market gibi ortak kullanım alanlarında bu tür hareketler uygun değil. Hijyen kurallarına herkesin dikkat etmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı Sessiz Kaldı

Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile evliliklerinde yaşanan çalkantılarla gündeme gelen Ebru Şallı, pilates paylaşımı sonrası gelen eleştirilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu video, hem destekleyen hem de eleştiren kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı.

Ebru Şallı’nın paylaşımlarına devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, bu tür videoların hijyen hassasiyetine dikkat ederek hazırlanması gerektiği yönündeki yorumlar artmaya devam ediyor.