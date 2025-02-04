Ünlü isim Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdürüyor ve çiftin üç çocuğu bulunuyor: Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat. Ailesiyle birlikte son olarak Londra'da seyahat eden Şancı, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiyle dikkat çekti.

Üzüm fiyatı dudak uçuklattı

Londra'da bir marketi gezerken, Ebru Şancı, karşısına çıkan fiyatla hayrete düştü. Bir paket üzümün fiyatını gören Şancı, şaşkınlığını gizleyemeyerek takipçileriyle paylaştı. Üzümün fiyatını "Hanımlar, size en pahalı şeyi göstereyim mi? İşte Japon üzümü, 75 Sterlin. Yani yaklaşık 3 bin 450 TL" şeklinde açıklayarak, fiyatın yüksekliğine dikkat çekti.

Bu paylaşım, Şancı'nın takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Üzüm fiyatı sosyal medya kullanıcıları tarafından şok edici bir rakam olarak yorumlandı.