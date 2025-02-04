Manisa'da 38 yaşındaki Melek Küçür, eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Melek Küçür’ün eski eşi Erol Y. tarafından gerçekleştirilen korkunç bir saldırıyla gündeme geldi. Aldığı onlarca bıçak darbesiyle hayati tehlike yaşayan Küçür, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Erol Y. ise saldırının ardından kayıplara karıştı.

Eski eşi defalarca tehdit etmiş

Olayın öncesinde Melek Küçür, eski eşinden tehdit aldığını iddia ederek emniyete başvurmuştu. Kısa bir süre sonra, eski eş Erol Y. ile karşı karşıya gelen Küçür arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erol Y., Melek Küçür’e bıçakla saldırdı ve kadını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Talihsiz kadının durumu ağır

Vücudunda onlarca bıçak darbesi bulunan Melek Küçür, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi yapıldı. Ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Küçür’ün hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Saldırgan aranıyor

Saldırgan Erol Y.’nin, olayın ardından kayıplara karıştığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, eski eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Erol Y.’nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.