Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve 2000 yılından itibaren merhum Basın Müşaviri Aytaç Sefiloğlu’nun adını taşıyan Gazetecilik Yarışması’nın 25’incisini başarıyla tamamladı. Yarışma, ekonomi gazeteciliğini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenleniyor.

Ödüller belli oldu

EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Muhabirleri Derneği temsilcilerinden oluşan jüri, 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında yayımlanan eserleri 23 Eylül 2024 tarihinde değerlendirdi. Yarışmanın sonucunda ödül alan gazeteciler ve eserleri şu şekilde sıralandı:

Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü

Duygu Göksu - Ekonomi Gazetesi – “Ege’nin Limanları Yatırım Bekliyor”

Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü - Mansiyon

Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı – “Orkinos İhracatı 40 Milyon Dolar Döviz Getirdi”

EBSO Sanayi Özel Ödülü

Bülent Güler - TRT – “Avrupa’nın İtfaiye Araçları Türkiye’den”

Ödül töreni yakında

EBSO, ödül alan gazetecilerin başarılarını kutlamak üzere önümüzdeki günlerde bir ödül töreni düzenleyecek.