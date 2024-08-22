Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 1995 yılından bu yana ekonomi gazeteciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen "EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması"na başvurular başladı. Ekonomi gazeteciliği alanında fark yaratan çalışmaları ödüllendirmeyi hedefleyen yarışma, İzmir'deki basın-yayın organlarında görev yapan gazetecilerin katılımına açık.

Yarışmanın amacı ve kapsamı

EBSO, 1995 yılından bu yana düzenlediği bu prestijli yarışmayla ekonomi gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlamayı ve başarılı çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Yarışma, 2000 yılından itibaren "EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması" adı altında anılmakta ve İzmir'deki basın-yayın organlarında çalışan gazetecilere açık olarak düzenlenmektedir. Yarışma iki ana dalda gerçekleştiriliyor: Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü ve EBSO Sanayi Özel Ödülü.

Katılım koşulları ve son başvuru tarihi

Yarışmaya katılmak isteyen gazetecilerin, ekonomik içerikli eserleriyle başvuruda bulunmaları gerekiyor. Eserlerin 01 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayınlanmış olması şartı aranıyor. Başvuruların, sunuş yazısıyla birlikte kapalı bir zarf içinde en geç 06 Eylül 2024 Cuma günü saat 17:30’a kadar Ege Bölgesi Sanayi Odası Basın Müşavirliği'ne teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekiyor.

Jüri ve değerlendirme süreci

Yarışmanın jürisi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi temsilcilerinden oluşuyor. Ayrıca, merhum Aytaç Sefiloğlu'nun eşi Gazeteci Macit Sefiloğlu da jüri üyeleri arasında yer alıyor. Jüri, her eseri titizlikle değerlendirecek ve her dalda bir eseri ödüllendirecek.

Başvuru ve ödül detayları

Yarışmaya katılacak gazetecilerin eserlerini, yayınlandıkları gazete ya da derginin orijinali ile birlikte 8'er adet fotokopi hazırlayarak teslim etmeleri gerekiyor. Televizyon haberiyle yarışmaya katılacak gazeteciler ise haberin yer aldığı görüntüyü içeren bir USB’yi ve eserin yayın tarihini, saatini belirten onaylı belgeyi göndermelidir.

Kazanan eserler, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından belirlenecek bir tarihte ödüllendirilecek. Ödüller ve plaketler, EBSO'nun duyuracağı bir etkinlikte sahiplerine takdim edilecek.