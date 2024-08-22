SÖZCÜ TV'nin elde ettiği bilgilere göre, Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilen bir kişi, M Çiçeği (Mpox) hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Ayrıca, 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvuran üç kişinin de aynı nedenle karantinaya alındığı bildirildi. Hastalığın teşhisi için gerekli tetkikler sürdürülüyor.

Mpox için en yüksek alarm seviyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yayılmaya başlayan Mpox virüsü için en yüksek seviyede alarm verdi. Ülkeler art arda tedbir kararları alırken, Türkiye de bu önlemler doğrultusunda hareket etmeye başladı.

Sağlık Bakanı şöyle açıklamıştı: "Şu anda Türkiye’de görülmedi"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M Çiçeği hastalığıyla ilgili son açıklamasında, “M Çiçeği şu anda ülkemizde tespit edilmedi. Hastalığa dair başvuru yapan hastalar mevcut, ancak şu ana kadar kesin tanı konulmadı” ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli önlemleri aldığını belirterek, “Panik yapmaya gerek yok. M Çiçeği vakaları az sayıda olabilir; ancak büyük bir salgın riski bulunmuyor” şeklinde konuşmuştu.