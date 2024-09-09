Ege İş Kadınları Derneği Kurucu Başkanı Yılmaz, iş dünyasında kadınların rolünü değerlendirdi.

Ege TV'de yayınlanan "İlkay Kıyak ile Hayatın İçinden" programının bu haftaki konuğu EBSO Meclis Başkan Yardımcısı, Ege İş Kadınları Derneği Kurucu Başkanı ve Tekstil Mühendisi Işın Yılmaz oldu. Yılmaz, programda kadınların iş dünyasındaki rolü ve karşılaştıkları engeller üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yılmaz, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik kadın iş gücü politikalarının olumlu etkilerinden, kadın liderlerin başarı öykülerine kadar birçok konuyu samimi bir şekilde ele aldı.

Kadınların iş dünyasındaki konumu

Işın Yılmaz, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik kadın iş gücü politikalarının iş dünyasında önemli değişikliklere neden olduğunu belirtti. Yılmaz, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye dayatması bizim yararımıza oldu. Kadın işverenlerin görünürlüğü arttı, iş birliği ve yetki mekanizmalarına girmek oldukça önemli hale geldi. Kadın dernekleri çoğaldı ve federasyonlarda kadınlar aktif rol almaya başladı. Örneğin, BASİFED’de iki kez kadın başkan oldu, şimdi ise ESİAD’da Sibel Zorlu başkan” dedi.

Kadınların karşılaştığı zorluklar

Yılmaz, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorlukların zamanla azaldığını ifade etti. “Kadınlar genellikle çekingen davranabiliyorlar. Temsil ve yetkilerde öne çıkmaları gerekiyor. Geçmişte her şey erkeklere göre ayarlanmıştı ama bu algıyı kırdık. 10 yıl önce konuştuğumuz konular farklıydı, şimdi eskisi kadar zorluk yaşanmıyor. Örneğin, Foça’da Saniye Bora Fıçı Ticaret Odası’na girdiği günden beri mücadele veriyor ve hak ettiği yerde” diye konuştu.

"Eşitliğin devam ettirilmesi önemli"

Kadın liderlerin iş dünyasında daha yüksek pozisyonlara gelmesi için birlik ve eğitim vurgusu yapan Yılmaz, “Kadınlar arasında birlik ruhunu sağlamak gerekiyor. Kadınların engeli erkekler değil, bireysel başarıya odaklanmak başarısızlığa yol açabiliyor. Eğitimde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve iş yerlerinde bu eşitliğin devam ettirilmesi önemli” şeklinde konuştu.

Yılmaz'ın yaşadığı zorluklar

Kendi iş hayatında yaşadığı zorluklara da değinen Yılmaz, “Genç yaşta Manisa’da çalıştım. Eğitim almadan gelen kişilerin kendi ekibini oluşturup eğitimli kişileri istememesi gibi durumlarla karşılaştım. Kadınları birbirine kırdırma olayları da yaşadım. Maaş eşitsizlikleri olabiliyor ancak ben bunu çok yaşamadım. Uzun saatler mesaiye kaldım ve hep bir şeyleri düzeltmeye çalıştım. İşe girdiğim ilk aylarda sık sık ağladım ama pes etmedim. Erkek mobbingine de maruz kaldım, ama kendi iş yerimde mobbing yaşanmaması için dikkatli olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.