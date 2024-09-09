Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesiyle toplam 49 milyar 650,9 milyon lira borçlanmaya gitti. Bu borçlanma, piyasa yapıcılarından ve kamudan gelen yüksek tekliflerle karşılandı. Özellikle uzun vadeli tahvillere olan ilgi, ekonomideki nakit akışını dengelemeyi amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İlk ihale: 12 aylık kuponsuz devlet tahvili yeniden ihraç edildi

İlk ihalede, 12 ay vadeli (364 gün), kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu tahvil, yatırımcılara sabit getiri sunan ve basit faiz oranı yüzde 45,86 olan bir enstrüman olarak dikkat çekti. İhalede nominal satış miktarı 3 milyar 166 milyon lira olarak gerçekleşirken, net satış 2 milyar 170,5 milyon liraya ulaştı.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı bu ihalede, piyasa yapıcılarından ise 6 milyar 653 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Bu yoğun ilgi, kısa vadeli yatırım araçlarına olan talebin güçlü olduğunu gösteriyor.

İkinci ihale: 4 yıl vadeli TLREF endeksli tahvil ihraç edildi

İkinci ihalede ise, 4 yıl vadeli (1456 gün), 3 ayda bir yüzde 12,50 kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. Dönemsel faiz oranı yüzde 12,69 olarak belirlenen bu tahvil, özellikle uzun vadeli yatırım arayan kesim tarafından büyük ilgi gördü.

Nominal teklif 29 milyar 510 milyon lira gibi yüksek bir seviyeye ulaşırken, net satış 21 milyar 480,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan herhangi bir teklif gelmemesine rağmen, piyasa yapıcılarından 34 milyar 162 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.