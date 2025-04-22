Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yorgancılar, milli egemenliğin simgesi olan 23 Nisan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın mesajı şöyle:

"23 NİSAN 1920 BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milletimizin kendi egemenliğini ilan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünün gurunu yaşıyoruz Bu önemli gün, Kurtuluş savaşımızın en hararetli, olmaz denileni olur kıldığı bir dönemde, Türk milletinin kendi kaderini tayin hakkını kazanma yolunda, demokrasisinin temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonunda, Türk vatandaşının çağdaş bir birey olmasının ve eğitimli nesillerin yetiştirilmesinin gerekliliğini anlatan bir mesaj, aynı zamanda, millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışına olan derin inancını ve geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiği değeri hatırlatır.

23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM), millet iradesinin vücut bulduğu en yüksek makam olarak, Cumhuriyetimizin siyasi ve toplumsal yapısının temel taşı olmuştur. TBMM, sadece bir yasama organı değil; aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin karargahı, halkın iradesini esas alan yönetim anlayışının somutlaşmış halidir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ayakta tutan devrimler burada alınan kararlarla hayata geçirilirken, Meclisimiz, 105 yıldır tüm baskılara, müdahalelere ve darbe girişimlerine rağmen ayakta kalmayı başarmış, bu duruşunu da doğrudan millet iradesine dayanan yapısından almıştır.

Bugün karşılaştığımız küresel zorluklar ve yakın çevremizdeki ülkelerde yaşananlar, milli egemenliğin korunmasının ve toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 23 Nisan’ı kutladığımız bu özel günde, Atatürk’ün izinde; ülkemizi daha güçlü bir yarına taşımada yılmadan çalışacağımıza olan inancımızı yineleyerek, bu vizyonu sahiplenmeye devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum.

Ender YORGANCILAR

Yönetim Kurulu Başkanı"