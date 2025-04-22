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Sanık İlyas Salman hakkında açılan davada savcılık, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis isteminde bulunmuştu. Davada kararın açıklanmasıyla süreç tamamlandı.

Mahkeme, Salman’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak bu ceza 7 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Mahkemede sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Salman’ın avukatı müvekkilinin beraatini istedi.

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