Sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla açılan davada karar açıklandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Salman hakkında verilen 11 ay 20 günlük hapis cezası, adli para cezasına çevrildi.
Para cezasına çevrildi
Mahkemede sanık İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı, mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Salman’ın avukatı müvekkilinin beraatini istedi.
Mahkeme, Salman’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak bu ceza 7 bin TL adli para cezasına çevrildi.
Hakkında 1 yıldan fazla hapis talep edilmişti
Sanık İlyas Salman hakkında açılan davada savcılık, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis isteminde bulunmuştu. Davada kararın açıklanmasıyla süreç tamamlandı.