### 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Birlik ve Beraberlik Mesajı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, milletin bağımsızlık mücadelesindeki birlik ve beraberlik vurgusunu ön plana çıkardı.

Zaferin anlamı ve önemi

Yorgancılar, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferinin 102. yılını kutlarken, bu önemli tarihi olayın Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde taşıdığı önemi vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözüne atıfta bulunarak, bu düşünce ile sanayileşme ve kalkınma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Birlik olmanın gücü

Yorgancılar, "Bir milletin geleceğini kurtaran bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda inanç ve zekanın, birlik ve beraberliğin zaferidir" dedi. Kurtuluş Savaşı’nda karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmenin ancak birlik içinde mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Şehitlerimize minnet

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle anan Yorgancılar, gazilere de saygılarını sundu. "Milletimizin bağımsızlığı ve Cumhuriyeti müjdeleyen bu tarihi zaferi gurur ve mutlulukla kutluyoruz" şeklinde konuştu. Bu anlamlı günde, birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatırken, geleceğe daha umutla bakmanın vurgusunu yaptı.