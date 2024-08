Dünyanın en çok oynanan spor oyunlarından biri olan EA Sports FC serisi, bu sene Fenerbahçe'nin stadyumunu da oyuna ekledi. Fenerbahçe Spor Kulübü, FC 25'e eklenen stadyumunu "Burası Kadıköy, buradan çıkış yok!" cümlesiyle paylaştı.

Fenerbahçe Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun FC 25'te olacağını Fenerbahçe sosyal medyadan şu şekilde paylaştı: "Burası Kadıköy buradan çıkış yok! Fenerbahçe Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu şimdi FC25'te. Şimdi ön siparişini ver."

Stadyumun tanıtıldığı 1 dakikalık video:

This is Kadiköy. There is no way out! Fenerbahçe Ülker Şükrü Saracoğlu stadium is now in #FC25 💛💙 Pre-order now!



Burası Kadıköy buradan çıkış yok! Fenerbahçe Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu şimdi #FC25’te 💛💙 Şimdi ön siparişini ver! pic.twitter.com/YOCZn05BQb