İzmir’de son zamanlarda sıkça şikayet konusu olan kötü deniz kokusu, iş dünyasının da gündeminde. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar, bu duruma tepki göstererek çözüm çağrısında bulundu.

"İzmir’e yakışmıyor"

Sanayici ve iş insanı, İzmir’in simgesi olan körfezin kötü kokusunun kente yakışmadığını vurguladı. Teknolojinin geliştiği günümüz dünyasında bu sorunun mutlaka bir çözümü olduğunu ifade eden Başkan, yetkililere seslendi: "Bu deniz kokusu, İzmir gibi bir kente asla yakışmıyor. Çözüm var, ne bekleniyor?"

Kötü koku kentin imajını zedeliyor

Ender Yorgancılar, İzmir Körfezi'nde yaşanan kötü kokunun kentin imajını zedelediğine dikkat çekti. İzmir'in turistik ve ticari potansiyelini olumsuz etkileyen bu sorunun çözülmemesinin anlaşılmaz olduğunu belirterek, "Hem kentte yaşayanlar hem de İzmir’e gelen misafirlerimiz için bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor" dedi.

Teknolojik çözümler uygulanmalı

Deniz kirliliğinin ve kötü kokunun çeşitli teknolojik yöntemlerle giderilebileceğine değinen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, dünyanın birçok gelişmiş kentinde benzer sorunların teknolojik çözümlerle aşıldığını hatırlattı. "Bu sorunun çözümü için gerekli adımların atılması gerekiyor. Çevre yatırımları ve modern teknolojilerin kullanımıyla İzmir Körfezi yeniden eski temiz ve güzel günlerine dönebilir" dedi.

Bu deniz kokusu İzmir e yakışmıyor teknoloji nin bu kadar geliştiği ortamda çözümü de olmalı ki var ne bekleniyor ❗️❗️❗️ — Ender YORGANCILAR (@EYorgancilar) September 25, 2024