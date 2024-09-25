Emine Erdoğan Afrika'nın Kalkınması Hepimizin Kazancı

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için ABD’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, New York Türkevi’nde önemli bir kültürel etkinliğe imza attı. Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Afrika’nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni” ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımında Afrika’nın zengin mutfak mirası tanıtıldı. Etkinliğe dünya çapında liderlerin eşleri ve uluslararası kuruluşlardan üst düzey temsilciler katıldı.

Afrika’nın kültürel zenginliği ve mutfak mirası

Afrika’nın kültürel ve doğal zenginliklerinin dünya üzerindeki eşsiz yerini vurgulayan Emine Erdoğan, konuşmasında kıtanın 2 binin üzerinde farklı dili, sayısız etnik topluluğu ve bir milyarı aşkın nüfusuyla insanlık tarihinin renkli bir iz düşümü olduğunu belirtti. Afrika mutfağının da bu çeşitliliği taşıyan bir hazine olduğunu söyleyen Erdoğan, sofra kültürünün Afrikalıların hayatında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Sofra, Türkiye’de ve dünyanın birçok kültüründe olduğu gibi, Afrika kıtasında da farklılıkları ahenkle bir araya getiren, insanları birleştiren bir alan” diyen Emine Erdoğan, Afrika’nın zengin mutfak kültürünün her lokmasında bir hikaye barındırdığını ve bu hikayelerin insanlara derin bir anlam kattığını belirtti.

Afrika yemek kültürü kitabı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Afrika Kültür Evi Derneği işbirliğiyle hazırlanan ve ilk kez 2019’da yayımlanan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının genişletilmiş baskısı, etkinliğin ana temalarından biriydi. Emine Erdoğan, kitabın, Afrika’nın beş farklı bölgesinden 110 özgün yemek tarifine yer verdiğini ve tariflerin sadece yerel mutfak zenginliklerini değil, Osmanlı mutfağı gibi çeşitli kültürlerin de Afrika mutfağını nasıl etkilediğini ortaya koyduğunu belirtti. Bu sayede, Akdeniz ve Ortadoğu’nun tatlarının Afrika mutfağına kattığı derinliği gözler önüne serdiklerini ifade etti.

Kitabın, mutfak kültürleri arasındaki köprüleri kuvvetlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle Afrika mutfağının Türk mutfağı gibi israf karşıtı bir geleneğe sahip olduğunu belirterek, “Küresel gıda israfının alarm verdiği bir dönemde, israf karşıtı mutfak kültürleri bizlere önemli dersler sunuyor” dedi. Ayrıca, Afrika'nın kadim yemek tariflerinin sadece lezzet değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını ve kültürel mirası da yansıttığını ifade etti.

Geleneksel el sanatları sergisi

Programda sadece Afrika mutfağı değil, aynı zamanda Afrikalı kadınların geleneksel el sanatları ürünleri de sergilendi. Emine Erdoğan, devlet başkanı eşlerini ve uluslararası temsilcileri tek tek karşılayarak, Fas çayı ikram etti ve sergilenen el sanatları ürünlerinin arkasındaki emeği anlattı. Erdoğan, bu ürünlerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değere sahip olduğunu ve Afrikalı kadınların bu çalışmalarının desteklenmesinin kıtanın kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Misafirlerine büyük bir ilgiyle yaklaşan Emine Erdoğan, Afrika’nın kadınlarına ve kültürel mirasına olan saygısını dile getirirken, programın Afrika ve Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.

Kazanç ve kayıp müşterek

Emine Erdoğan’ın konuşmasında vurguladığı en önemli konulardan biri, Afrika’nın kalkınmasının sadece kıta için değil, tüm dünya için önemli olduğuydu. "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Afrika’nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın potansiyelinden mahrum kalması demektir" diyerek, Afrika'nın kalkınması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, dünyanın Afrika'nın zengin kaynaklarına ve insan potansiyeline adil bir düzenle sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Emine Erdoğan, ayrıca, Afrika Kültür Evi Derneği'nin Türkiye'deki Afrikalıların buluşma noktası haline geldiğini ve bu tür kültürel etkinliklerle ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ifade etti. Bu derneğin sadece kültürel bağları değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal ilişkileri de kuvvetlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Uluslararası katılım ve sıfır atık iyi niyet beyanı

Etkinlikte, Nijerya Cumhurbaşkanı’nın eşi Oluremi Tinubu’nun BM 79. Genel Kurulunda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk imzacısı olduğu “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”na imza atması da önemli bir gelişmeydi. Bu beyan, dünya çapında çevre dostu politikaların desteklenmesini hedefleyen önemli bir girişim olarak öne çıkıyor.