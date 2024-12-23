Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun yılın son meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası’nda meclis üyelerinin yeterli çoğunluğuyla Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu’nun yönetiminde başladı. İş insanlarının çoğunlukta katıldığı meclis toplantısı, ülkenin 2024 yılı ekonomik süreçleri ve enflasyon etkileri dikkate alındı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dubai yolculuğundaki tüm giderleri kendi cebinden ödediğini açıklayarak Dubai gezisinden bahsetti. Dubai’de 32 serbest bölgenin varlığından bahseden Yorgancılar, ayrıca 2024 yılının savaşlarla, enflasyon baskıları ve ABD seçimlerinde Trump’ın ikinci defa seçilmesine değindi. Yorgancılar, Dubai ziyaretine değinerek “Serbest bölgede yapılan işlemlerin vergi oranı ise sıfır. Dışarıya çıktığınızda ise yüzde 5 ek vergi var. Dubai’de iş bu. Bir örnek vermiştim bu konuda, dedim ki, ‘Sayın başkanım bir firma üzerinde buraya getirsem’ ne olur diye. ‘Ağır sanayi istemiyoruz’ dediler ve ambalaj, paket yapımı istediklerini söylediler. Dubai’nin 32 serbest bölgesi bulunuyor ve orada ise sıfır vergi var. İkincisi gittiğim Dubai açılışında da Türk firmalar vardı, 60 bine yakın Türk yaşıyor. Dubai’nin yüzde 95’i beyaz yaka. Çok iyi organize olmuşlar. Dubai-Türkiye arasındaki köprüyü sağlayan bir iş organizasyonu kurmuşlar. Ticaret yapmak istiyorsanız ve ticaretinizde bunların yaklaşık Afrika ve Ortadoğu bölgesiyle anlaşmaları var. Mal satmak, gitmek ve paylaşmak çok kolay” diyerek giriş yaptı.

İşsizliğin önüne geçmek için destek lazım

Başkan Yorgancılar, sözlerine 2024 yılının yaşananları üzerinde durarak “Yılın son meclisinde sağlıkla bir aradayız. Bundan sonraki yıl geçen yılı aratmasın. 2024 yılında Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail-Filistin savaşı, ABD’dedeki seçimlerde Trump’ın ikinci defa seçilmesi gibi bir çok olayla karşılaştık. Ayrıca kura baktığımızda yüzde 19 doların yükselmesi, euro ise yüzde 13. Türkiye’nin en büyük ihracatı dolarla. Enflasyon ve maliyet artışları kaç? Yüzde 110 oldu. Kur artışıyla ihracatçıların rekabet etme şansları yok. Burada defalarca konuşsak da aynı şeyleri söylemek durumundayız. Ben hangi arkadaşlarımla konuşsam, ilk başta söylediğim durum bu. İzmir, Konya, Ankara ve diğer illerde de durum bu. Enflasyonun düşmesi gayesinde uygulanan politikanın sonucunda beklenen şey buydu. Ama bu aklar değildi. Yüzde 110 kur artışıyla ayakta kalma şansımız yok. Kendi aramızda paylaştığımız gruplarda herkes duyduğunuz yazıyor, üzülerek okuyoruz ve tekrardan diniyoruz ama yapacak bir şey yok. Ayrıca yükselen işsizliğin önüne geçebilmemiz için her türlü desteğin sağlanmasına da bu dönemde çok daha fazla ihtiyaç var” ifadelerine yer verdi.

Menemen Belediye Başkanı Pehlivan’a kınama

EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Menemen’de 94 yıl önce Derviş Mehmet öncülüğündeki çıkan isyanı bastıran ve tarikatçılar tarafından katledilen Mustafa Asteğmen Fehmi Kubilay’ı anarak, tepkilerini dile getirdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a sert çıkan Gökçüoğlu, “Bugün, 23.12.1930 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Devrimlerini korumakla görevli Ordu mensubu Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan, Bekçi Şevki. Ruhları kararmış Cumhuriyetimize kast etme cüretini gösteren yobaz, şeriatçı meczup Derviş Mehmet tarafından kör testere ağızlı bağ bıçağı ile başını bedeninden ayrıldı, Yeşil bayrağın sopasına bağlayıp gezdirme girişimlerine başarılı olamadılar. ‘Gözlerini kırpmadan, bedenlerini siper’ ettiler, Kubilay ‘Boynunu verdi, ama boyun eğmedi.’ Atatürk’ü ve Devrimlerini korumak için, Devrim Şehidi Kubilay, TSK ve Ülkemiz için bir çok değerin simgesi ve değerler bütünüdür. Atatürk bu olayı Edirne’de öğrendiğinde, ‘Bu ne haldir, Cumhuriyet’in ve bizim başımızı kesmekle eşdeğerdir, bu hain, meczuplar Kurtuluş Savaşımızda neredeydi acaba diyerek öfkesini belirtmiş ve Katil meczup ve 28 kişi olaydan bir süre sonra idam edilmiştir. ‘Varlık nedeni, Kubilay’ların uğruna can verdiği aydınlanma devriminin, Cumhuriyeti yaşatma azim ve kararlığının vücut bulduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Menemen Şubesi kurulduğu yıldan beri, şehit oldukları gün, Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan, Bekçi Şevki anısına düzenlediği, teması ‘Demokrasi ve Laiklik’ olan yürüyüşü’ne binlerce kişi katılmakta olup ruhları yaşatılmaktadır. Bu gerçekler ortada iken, son yıllarda tüm ülkemizde hızla çoğalan ve ciddi bütçe destekleri alan, dini tarikatlar, cemaatler, vakıflar, DİYANET,MEB Bakanlığı ÇEDES programı ve müfredatları ana okulu, kreşler vb gibi yapılar ile ANAYASA yasağına rağmen hızla din ağırlıklı uygulamaların artarak devam ettiğine şahit olduğumuzu bir örnekle paylaşmak istiyorum. Kubilay olaylarının azmettiricisi olarak tarihe geçen, idam cezasına çarptırılan, ancak cezası yaşından dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Meczup Esad Erbilli’nin mezarı 2017 de türbeye çevrilir, Şubat 2024 de Menemen Müftülüğü’de ÇEDES programı kapsamında ilkokul çocuklarını bu türbeye götürür, geldik Aralık 2024 de şu anki görevdeki mevcut Menemen Belediye Başkanı’ da türbeyi ziyaret etmiş ve “Ya ALLAH BİSMİLLAH” notuyla görüntülü sosyal medyadan paylaşmış. KINIYORUM!” şeklinde konuştu.